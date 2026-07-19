Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес вручила Ибрагиму Эсеру Государственный орден, отметив его вклад в спасение людей и координацию гумпомощи после разрушительных землетрясений

Турок Ибрагим Эсер, спасший 38 человек после землетрясений в Венесуэле, награжден госнаградой Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес вручила Ибрагиму Эсеру Государственный орден, отметив его вклад в спасение людей и координацию гумпомощи после разрушительных землетрясений

Гражданин Турции Ибрагим Эсер, который после двух разрушительных землетрясений в Венесуэле участвовал в спасении 38 человек, оказавшихся под завалами, был удостоен Государственного ордена. Награду ему вручила временный президент Венесуэлы Дельси Родригес за проявленное мужество и выдающийся вклад в ликвидацию последствий стихийного бедствия.

С первых часов после катастрофы Эсер также передавал «Анадолу» фото- и видеоматериалы, рассказывая миру о масштабах трагедии, с которой столкнулся народ Венесуэлы.

Церемония награждения прошла на стадионе Jorge Luis Garcia Carneiro в городе Ла-Гуайра. Вместе с Эсером Государственными орденами были награждены сотрудники венесуэльских служб безопасности и экстренного реагирования, принимавшие участие в спасательных и координационных работах.

«Сегодня я искренне говорю вам, что ваша форма как никогда наполнена честью и достоинством. В совместной работе, в которой участвовали 30 тысяч человек, вы выполнили свой долг на самом высоком уровне. Вы самоотверженно боролись за жизнь каждого венесуэльца, каждого человека. Именно в этом проявились дух Венесуэлы, солидарность и решимость никогда не сдаваться», - подччеркнула Дельси Родригес, выступая на церемонии.

В беседе с «Анадолу» Эсер рассказал подробности встречи с Родригес, обстоятельства вручения награды и свои впечатления от церемонии.

По его словам, незадолго до этого Родригес посетила открытие палаточного городка, развернутого турецким агентством по чрезвычайным ситуациям AFAD. На мероприятии также присутствовал посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу, который рассказал ей о работе Эсера.

Как отметил Эсер, Родригес ответила: «Да, я знаю его. Он повсюду. Он сопровождает всю помощь, поступающую из Турции, и следит за тем, чтобы она попадала именно туда, где она необходима. Я также хочу публично поблагодарить его».

По словам Эсера, после этого Родригес лично подошла к нему.

«Она поблагодарила меня и сказала: "Я слежу за тобой и за тем, что ты делаешь, в интернете. Большое спасибо за всё". Затем, обратившись к своим сотрудникам, сказала: "Ибрагима нужно наградить, он действительно этого заслуживает"», — рассказал он.

Позднее, по словам Эсера, ему позвонили из администрации президента Венесуэлы, уточнили личные данные, продолжительность его пребывания в стране и после этого официально пригласили на церемонию вручения Государственного ордена.

Эсер отметил, что был не единственным награжденным: вместе с ним государственные награды получили представители различных силовых структур и государственных учреждений Венесуэлы, включая генерального директора Национальной полиции и директора разведывательной службы.

Особенно запомнился ему один момент церемонии.

«Родригес обычно только приветствует людей, не пожимая руки. Однако ко мне она обратилась по имени, взяла меня за руку, поблагодарила и высоко оценила мою работу. Для меня это имело особое значение», — сказал он.

По словам Эсера, Родригес выразил уважение и гордост тем, что «они сделали».



«Эта честь принадлежит всем нам. Как мы работали с первого дня, так же будем продолжать и дальше». - в ответ заявил он.

Эсер также рассказал, что еще до прибытия Родригес в зале находились многие министры и высокопоставленные чиновники.

«Там были министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр национальной обороны. Все — знакомые и незнакомые мне люди — подходили, приветствовали меня и говорили: "Турок, спасибо тебе за всё"», — отметил он.