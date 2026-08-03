Туркменка из Алеппо возрождает забывающееся искусство выжигания по коже 53-летняя ремесленница обучает дочерей традиционному мастерству и стремится передать редкое искусство молодому поколению

Туркменка Йемеме, проживающая в сирийской провинции Алеппо, прилагает большие усилия для сохранения традиционного искусства выжигания по коже, которое в регионе находится на грани исчезновения.

Редкое ремесло, требующее высокого мастерства, выполняется путем нанесения нагретых металлических инструментов на поверхность натуральной кожи.

Ремесленники должны с большой точностью регулировать температуру и силу давления, чтобы создавать тонкие детали и плавные переходы оттенков. Несмотря на то что это искусство ранее было распространено в регионе, сегодня число мастеров, занимающихся им, можно пересчитать по пальцам.

Мастерская матери и дочерей в Алеппо

53-летняя туркменка, мать четверых детей и бывший преподаватель декоративно-прикладного искусства, продолжает работать в своей мастерской в Алеппо. Она превращает натуральную кожу в произведения искусства, обрабатывая ее вручную и при помощи тепла.

Вместе с дочерьми она наносит на поверхность кожи традиционные узоры, стремясь сохранить это постепенно забывающееся ремесло и обучить ему молодых людей.

«Несмотря на древность этого ремесла, в Алеппо оно почти исчезло»

В беседе с корреспондентом АА туркменка рассказала, что занимается этим искусством уже 26 лет.

«Несмотря на то что это ремесло очень древнее, в Алеппо оно почти исчезло. Было много людей, занимавшихся выжиганием по дереву, однако тех, кто работал с кожей, было очень мало», — сказала она.

Начала с создания кожаных сумок для себя и дочерей

По словам мастерицы, ее путь в искусстве начался с создания кожаных сумок для себя и своих дочерей.

Она отметила, что из-за большого интереса со стороны окружающих расширила ассортимент изделий и со временем начала создавать настенные панно, настольные картины и специальные декоративные предметы.

Ремесленница рассказала, что довольна интересом к ее работам на выставках и формирует производство с учетом запросов сирийцев, проживающих за рубежом.

«На выставках я увидела, что больше всего выбирают небольшие и легкие изделия. Особенно люди за границей предпочитают работы, которые легко перевозить. Поэтому в своих работах я стала уделять больше внимания таким изделиям», — сказала она.

«Это искусство до сих пор не получило заслуженного внимания»

Подчеркнув желание обучать выжиганию по коже большее количество людей, мастерица рассказала, что также обучала этому искусству своих дочерей, однако из-за их учебы возможности совместной работы остаются ограниченными.

Говоря об историческом значении ремесла, она отметила, что изделия из кожи использовались с древних времен.

«Это очень древняя профессия. Известно, что первые письмена и некоторые послания в истории наносились на кожу. Однако это искусство до сих пор не получило заслуженного внимания», — заявила она.

Главная сложность — найти натуральную кожу

Туркменка отметила, что одной из главных проблем в этом ремесле является поиск подходящего материала.

«Кожа, с которой я работаю, должна быть натуральной. Однако большая часть кожи на рынке окрашена, поэтому мне приходится специально искать и приобретать подходящий материал», — рассказала она.

«Даже если я повторю один и тот же дизайн, два изделия не будут полностью одинаковыми»

По словам мастерицы, особенности каждой кожи делают каждое произведение уникальным.

Она отметила, что на внешний вид изделия влияют возраст животного, его вид и даже участок кожи, с которого был взят материал.

«Даже если я сделаю один и тот же дизайн, два изделия не могут быть полностью одинаковыми. Каждая работа приобретает свой цвет и текстуру», — сказала она.

«Я хочу обучать этому ремеслу молодых людей, при необходимости бесплатно»

Туркменка призвала молодежь беречь культурное наследие и отметила, что традиционные ремесла можно сохранить благодаря небольшим проектам.

«В нашей культуре есть очень ценные виды ручного искусства. Мы можем развивать их и превращать в успешные проекты. Я хочу обучать этому ремеслу молодых людей, при необходимости бесплатно. Потому что это искусство необходимо сохранить», — сказала она.