Особое внимание было уделено совместным усилиям по продвижению мира, укреплению доверия между государствами и народами

Туркменистан и Южная Корея обсудили укрепление межпарламентских связей Особое внимание было уделено совместным усилиям по продвижению мира, укреплению доверия между государствами и народами

Туркменистан и Южная Корея подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении межпарламентского сотрудничества и укреплении двусторонних связей.



Такое заявление прозвучало по итогам встречи председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой с председателем корейско-туркменской группы межпарламентской дружбы Национального собрания Республики Корея Чхве Хен Доном.

Как сообщила пресс-служба МИД Туркменистана, стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии политико-дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Корея, а также рассмотрели возможности активизации парламентской дипломатии.

Особое внимание было уделено совместным усилиям по продвижению мира, укреплению доверия между государствами и народами и расширению доброжелательного сотрудничества.

Участники встречи подчеркнули, что межпарламентские контакты стали важной частью туркмено-корейских отношений и способствуют развитию взаимодействия по различным направлениям.

Отдельное внимание было уделено межпарламентскому форуму «Центральная Азия — Республика Корея». Предложение о создании этой площадки было выдвинуто председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время визита в Республику Корея в 2022 году.

Стороны отметили роль форума в укреплении дружественных отношений и расширении сотрудничества между Республикой Корея и государствами Центральной Азии.

На встрече также подчеркнули значение рабочего визита президента Республики Корея в Туркменистан для развития политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Участники переговоров отметили, что деятельность двусторонних групп межпарламентской дружбы расширяет возможности для обмена законодательным опытом, ознакомления с международными инициативами сторон и поддержки межгосударственных отношений средствами парламентской дипломатии.