Туркменистан и США обсудили сотрудничество

7 июня в Ашхабад с рабочим визитом прибыла заместитель государственного Секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс. Посольство США в Ашхабаде в своих соцсетях сообщило, что ее поездка началась со знакомства с одним из национальных символов Туркменистана — ахалтекинским скакуном.

Затем дипломат присутствовала на церемонии выпуска участников программы C5+O.N.E. — крупнейшей инициативы в Центральной Азии, реализуемой при поддержке Госдепартамента США. Эта программа помогает руководителям из государственного и частного секторов совершенствовать навыки владения английским языком, способствуя укреплению торгово-экономических связей между Туркменистаном и США.

8 июня прошла встреча Роджерс с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Дипломаты говорили про туркмено-американское партнерство в сфере образования, науки, культуры, и цифровизации ключевых секторов экономики, сообщает ведомство.

Отмечено, что в рамках, достигнутых договоренностей Туркменистан участвует в более 15 образовательных программах США. Налажено сотрудничество между профильными вузами двух стран. Также говорилось про успешную реализацию Программы «Фонда Послов по сохранению культурного наследия», осуществляемой в Туркменистане на протяжении 25 лет.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере СМИ, связей с общественностью и публичной дипломатии, включая развитие профессиональных контактов, обмен опытом и реализацию совместных проектов.

Министр образования Туркменистана Азат Атаев обсудил с американской делегацией углубление двустороннего сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2023 году.

Говорилось про совместные магистерские программы, включая MBA, программы двойных дипломов, согласование учебных планов и повышение квалификации преподавательского состава.

Американская сторона предложила увеличить количество мест для участников из Туркменистана в программах обмена, а также активизировать сотрудничество с выпускниками американских образовательных программ.

Обсуждался доступ к онлайн-образовательным платформам США в сфере цифрового образования, внедрения международных стандартов оценки знаний, а также передовых методов тестирования и сертификации в области информационных технологий.

В завершение встречи стороны говорили про обновление совместной «дорожной карты» сотрудничества, где планируется определить приоритетными направлениями цифровые образовательные системы, технологии искусственного интеллекта, международную аккредитацию высших учебных заведений и новые проекты совместных университетов.

На брифинге для журналистов в Ашхабаде Сара Роджерс заявила, что США поддерживают диверсификацию маршрутов транспортировки туркменского природного газа, пишет Turkmenportal. «Страна обладает четвёртыми по величине запасами природного газа в мире, и мы желаем Туркменистану наилучшего с точки зрения разработки и экспорта этих ресурсов», – сказала она.

Роджерс подчеркнула, что краеугольным камнем внешней политики США является стремление к тому, чтобы партнёры Вашингтона – в том числе в формате «С5+1» – были в безопасности, сильными и процветающими.

Она также сообщила, что в ходе визита «обсудила партнёрство, которое сейчас находится в стадии разработки: Кентский государственный университет совместно с туркменской стороной планирует запустить программу MBA», добавив, что это лишь один из примеров возможного сотрудничества двух стран в образовательной сфере.