Глава МИД Туркменистана провел в Ашхабаде переговоры с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США»

Туркменистан и США обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества Глава МИД Туркменистана провел в Ашхабаде переговоры с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США»

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом, который прибыл в Ашхабад во главе представительной делегации американских бизнес-кругов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудили деятельность Делового совета «Туркменистан – США», как эффективной площадки для укрепления деловых контактов, расширения взаимодействия между представителями государственных и частных структур двух стран.

Была отмечена результативность состоявшегося в Ашхабаде круглого стола представителей данного Совета, в котором приняли участие представители около десяти компаний США, включая Climate Compass, John Deere, Westport Trading и другие. Туркменскую сторону на круглом столе возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Атагулыев.

На встрече в МИД Туркменистана было особо подчеркнуто, что работа Совета способствует укреплению межгосударственных связей, развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Соединёнными Штатами Америки.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании партнёрства в ключевых сферах экономики, в том числе в транспортно-логистической, энергетической, нефтегазовой, сельскохозяйственной с других.

Представители Делового совета «Туркменистан – США» также провели ряд двусторонних встреч в Торгово-промышленной палате Туркменистана.