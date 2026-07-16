Сердар Бердымухамедов и Михаил Кавелашвили в Тбилиси рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив высокий уровень взаимопонимания между странами

Туркменистан и Грузия обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта и энергетики Сердар Бердымухамедов и Михаил Кавелашвили в Тбилиси рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив высокий уровень взаимопонимания между странами

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках первого государственного визита в Грузию провел переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили в формате «один на один».

Об этом сообщает официальный сайт Гостелерадио Туркменистана.

Согласно этой информации, президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив высокий уровень взаимопонимания между странами. Ключевыми темами встречи стали расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, отмечается в сообщении.

Стороны подчеркнули заинтересованность в создании эффективного маршрута Каспийское море - Чёрное море, который свяжет Центральную Азию с европейскими рынками. В частности, обсуждались возможности интеграции потенциала Международного морского порта Туркменбашы и грузинского порта Поти.

Лидеры также уделили внимание вопросам диверсификации экспортных поставок туркменских энергоресурсов с использованием транзитных возможностей Грузии.

По итогам переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению межгосударственного партнерства, отвечающего долгосрочным целям внешнеполитических стратегий обеих стран.