Туркменистан и Грузия обсудили развитие сотрудничества в сферах транспорта и энергетики

Nariman Mehdiyev
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках первого государственного визита в Грузию провел переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили в формате «один на один».
Об этом сообщает официальный сайт Гостелерадио Туркменистана.
Согласно этой информации, президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив высокий уровень взаимопонимания между странами. Ключевыми темами встречи стали расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, отмечается в сообщении.
Стороны подчеркнули заинтересованность в создании эффективного маршрута Каспийское море - Чёрное море, который свяжет Центральную Азию с европейскими рынками. В частности, обсуждались возможности интеграции потенциала Международного морского порта Туркменбашы и грузинского порта Поти.
Лидеры также уделили внимание вопросам диверсификации экспортных поставок туркменских энергоресурсов с использованием транзитных возможностей Грузии.
По итогам переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению межгосударственного партнерства, отвечающего долгосрочным целям внешнеполитических стратегий обеих стран.