В Фонде гуманитарной помощи «Права и свободы человека» рассказали об операционных трудностях работы в Судане, где 74% домохозяйств остались без дохода

Турецкий фонд İHH: Судан на грани структурного гуманитарного коллапса В Фонде гуманитарной помощи «Права и свободы человека» рассказали об операционных трудностях работы в Судане, где 74% домохозяйств остались без дохода

Гуманитарные потребности в Судане со временем не просто углубились, а достигли точки структурного коллапса.

Об этом «Анадолу» заявил представитель пресс-службы турецкого Фонда гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) Касым Актаг.

По его словам, кризис за более чем три года трансформировался из временной чрезвычайной ситуации в структурный распад, разрушающий социальную и экономическую ткань страны.

В Судане наблюдается экономическое истощение, а покупательная способность населения полностью исчерпана, отметил Актаг. «74% домохозяйств остались без дохода, а стоимость базовой продовольственной корзины стремительно растет», — привлек внимание представитель гуманитарной организации.

Наиболее критическая трансформация за годы конфликта произошла в сфере защиты населения, отметил Актаг. По его словам, рекордного уровня достигли число детей без попечения и риск насилия над женщинами, когда они пытаются обеспечить себя самым необходимым — например, водой.

Касым Актаг также рассказал об основных операционных трудностях в деятельности İHH в третьей крупнейшей по территории африканской стране.

Он также привлек внимание к тому, что в Судане существуют многоуровневые операционные препятствия, затрудняющие доставку гуманитарной помощи, включая логистику и доступ к местности, административную неопределенность, связь и инфраструктуру, а также климатические риски.

При транспортировке помощи, поступающей через Порт-Судан, во внутренние регионы серьезными барьерами являются стоимость топлива, плохое состояние дорог и бюрократические процедуры получения разрешений, рассказал представитель фонда.

Из-за ослабления государственной власти таможенное оформление и складирование перестали быть единой централизованной системой — теперь это непредсказуемый, раздробленный процесс, отметил Актаг.

Нерегулярный доступ к интернету и телефонной связи парализует оперативное планирование и координацию на местах, а риск наводнений, особенно в сезон дождей, может полностью остановить доставку помощи из-за отсутствия альтернативных маршрутов, отметил он.

Постоянные перемещения населения

Актаг отметил, что динамика конфликта на местах напрямую и негативно влияет на механизмы оказания помощи.

Кроме того, из-за столкновений морские перевозки занимают до 6-8 недель, а гуманитарные грузовики зависят от ограниченных и рискованных логистических коридоров, добавил он.

Также, по его словам, наблюдается снижение потенциала оказания услуг. Систематические нападения на медицинские учреждения и их сотрудников препятствуют доставке медицинской помощи и ее безопасному оказанию, сказал представитель пресс-службы.

По мере того, как насилие распространяется на все новые районы, люди, нуждающиеся в помощи, вынуждены все чаще переезжать с места на место, а это, в свою очередь, увеличивает расходы на доставку гуманитарной помощи, пояснил он.

Потребность в коренных изменениях

Для преодоления гуманитарного кризиса в Судане необходимы коренные изменения в архитектуре международной помощи, заявил Актаг.

Среди ключевых решений он назвал внедрение общей логистической системы, в том числе совместное складирование, совместные перевозки и координация маршрутов. Такая модель оказания помощи будет эффективнее, чем независимые действия каждого субъекта, убежден он.

Кроме того, в организации считают важным гибкое и долгосрочное финансирование. «Предлагается ликвидировать дефицит финансирования и перестроить систему оказания помощи таким образом, чтобы она фокусировалась не столько на объемах, сколько на «операционной эффективности» и самой архитектуре доставки помощи», — добавил он.

По данным İHH, более 25 миллионов человек в Судане нуждаются в гуманитарной помощи для выживания. Ситуацию усугубляет сильный голод.

На сегодняшний день по линии İHH помощь удалось доставить более чем 4,5 млн жителей Судана.

В рамках гуманитарной кампании населению были доставлены свыше 1,2 млн единиц базового продовольствия, около 589 тыс. единиц гигиенических средств и медикаментов, более 140 тыс. продовольственных наборов, порядка 797 тыс. порций горячего питания, денежная помощь для 70 тыс. семей, а также 275 тыс. килограммов мяса жертвенных животных.

Крупнейший в мире гуманитарный кризис

С 15 апреля 2023 года в Судане продолжаются ожесточенные бои между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт, начавшийся в столице Хартуме, охватил многие регионы страны.

ООН и международные гуманитарные организации отмечают, что вооруженный конфликт в Судане привел к крупнейшему и самому быстрорастущему гуманитарному кризису в мире.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Том Флетчер в третью годовщину конфликта заявил, что на фоне нехватки продовольствия голод в Судане усиливается.

По его словам, сотни тысяч детей страдают от острой недостаточности питания, а миллионы лишены возможности получить образование. Женщины и девочки сталкиваются с систематическим и жестоким сексуальным насилием, отметил Флетчер. По имеющимся данным, за первые три месяца этого года в результате ударов беспилотников погибло около 700 мирных жителей, отметил замглавы организации.

Миллионы людей, по его словам, были вынуждены покинуть свои дома по всему Судану и за его пределами, целые населенные пункты опустели, а семьи неоднократно вынуждены были покидать свои дома. «Риск более широкой региональной нестабильности высок», — обратил внимание Флетчер.

«В прошлом году гуманитарные организации оказали жизненно важную помощь 17 млн человек. Я отдаю должное их мужеству. В этом году мы стремимся оказать помощь 20 млн. Но эта помощь критически недофинансируется»,— отметил он.

По словам Флетчера, необходимы немедленные действия – чтобы остановить насилие, защитить мирное население, обеспечить доступ к наиболее уязвимым общинам и профинансировать ответные меры. «Эта мрачная и отрезвляющая годовщина знаменует собой еще один год, когда мир не смог выдержать испытание Суданом», — подчеркнул заместитель генерального секретаря ООН.