Турецкий фонд İHH продолжает оказывать гумпомощь в Ливане

Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) продолжает кампанию по поддержке вынужденных переселенцев в Ливане, который на фоне усиливающихся атак Израиля переживает один из крупнейших гуманитарных кризисов в своей истории.

Как говорится в заявлении фонда, İHH оказывает помощь мирным жителям, вынужденным покинуть свои дома из-за атак и испытывающим серьезные трудности с доступом к предметам первой необходимости.

Нуждающимся раздают продовольственные наборы, средства гигиены, предметы первой необходимости, одеяла и одежду.

Представитель ближневосточного подразделения İHH Мухаммед Алтынташ, слова которого приводятся в заявлении, отметил, что фонд продолжает поддерживать народ Ливана с первого дня израильских атак.

По его словам, в рамках кампании «Ливан нуждается в экстренной помощи» в 2026 году в регион было доставлено в общей сложности 80 контейнеров с гуманитарной помощью. Распределение помощи среди нуждающихся продолжается.