Благодаря этой поддержке, солидарности и проявлениям любви узы дружбы между Венесуэлой и Турцией укрепляются, - отметил посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу

Турецкий Красный Полумесяц раздал 1000 гигиенических комплектов в Венесуэле Благодаря этой поддержке, солидарности и проявлениям любви узы дружбы между Венесуэлой и Турцией укрепляются, - отметил посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу

Турецкий Красный Полумесяц предоставил 1000 гигиенических наборов в качестве помощи Венесуэле, пострадавшей от сильных землетрясений.

Команды Красного Полумесяца в сотрудничестве с Венесуэльским Красным Крестом раздали 500 гигиенических наборов нуждающимся в палаточном лагере, разбитом в районе Плайя-Гранде города Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем от землетрясения.

Еще 500 гигиенических наборов были переданы администрации провинции Ла-Гуайра на стадионе имени Хосе Марии Варгаса, где собирается и сортируется гуманитарная помощь, для последующей раздачи пострадавшим от землетрясения.

В церемонии передачи гигиенических наборов приняли участие посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу и губернатор Ла-Гуайры Хосе Алехандро Теран, а также руководитель бригады гуманитарной помощи Турецких вооруженных сил подполковник Мехмет Бахтияр, представители Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и команда TIKA.

Посол Караманоглу в своём выступлении отметил: «Сегодня мы прибыли сюда, чтобы распределить гуманитарную помощь, предоставленную Турецким Красным Крестом. Красный Крест собрал здесь средства личной гигиены, и 1000 коробок передаются в качестве пожертвования пострадавшим от землетрясения в Ла-Гуайре».

Караманоглу, поблагодарив Институт Юнуса Эмре (YEE) за оказанную помощь, сообщил, что студенты, обучающиеся в YEE, упаковали в коробки материалы, предоставленные Турецким Красным Полумесяцем.

«Вся Турция, весь турецкий народ находится в полной солидарности с Ла-Гуаирой, и наша деятельность по оказанию гуманитарной помощи будет продолжаться. TIKA вновь проведет операцию по оказанию помощи, аналогичным образом гуманитарную помощь направляет и AFAD. Все наши учреждения стоят плечом к плечу с народом Венесуэлы и Ла-Гуаиры», - отметил дипломат.

Караманоглу также поблагодарил Турецкий Красный Полумесяц за оказанную помощь.

Узы дружбы между Венесуэлой и Турцией укрепляются

Губернатор Ла-Гуаиры Теран в своем выступлении заявил: «Благодарю вас за эту солидарность и любовь, проявленные в конкретных действиях. Благодаря этой поддержке, солидарности и проявлениям любви узы дружбы между Венесуэлой и Турцией укрепляются».

Губернатор Теран, обратив внимание на помощь со стороны Турции, сообщил, что гигиенические наборы, предоставленные Турецким Красным Полумесяцем, будут распределены в лагерях, где находятся более 10 тысяч пострадавших от землетрясения.

Отметив, что народ Венесуэлы искренне благодарен Турции за помощь, Теран добавил: «Действительно впечатляет видеть радость, которую испытывает наш народ, особенно когда он видит два флага, развевающихся бок о бок. Люди сразу же говорят: „Турция“. Я же отвечаю им: «Да, всё это нам с большой любовью прислали наши братья и сёстры из Турции»».

Теран, отметив, что восстановление Ла-Гуайры займёт несколько месяцев, поблагодарил турецкий народ и правительство за оказанную помощь.

На коробках с средствами личной гигиены было нанесено послание: «От турецкого народа венесуэльскому народу с пожеланиями любви и солидарности».