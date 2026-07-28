В десяти лагерях для внутренне перемещенных лиц нуждающимся передали 1000 продовольственных наборов

Турецкий Красный Полумесяц оказал продовольственную помощь в Судане В десяти лагерях для внутренне перемещенных лиц нуждающимся передали 1000 продовольственных наборов

Турецкий Красный Полумесяц совместно с Суданским Красным Полумесяцем передал продовольственные наборы 1000 нуждающимся семьям, проживающим в лагерях для внутренне перемещенных лиц в Порт-Судане.

Согласно заявлению Турецкого Красного Полумесяца, его представительство в Судане продолжает полевую работу по оказанию помощи нуждающимся семьям в Порт-Судане.

Продовольственные наборы были сформированы с учетом результатов оценки потребностей населения на местах. Каждый набор рассчитан на обеспечение основных продовольственных потребностей семьи из шести человек в течение примерно одного месяца.

26–27 июля помощь распределили в десяти лагерях с высокой концентрацией внутренне перемещенных лиц. Нуждающимся семьям передали в общей сложности 1000 продовольственных наборов.

Во время раздачи помощи волонтеры Суданского Красного Полумесяца и сотрудники Турецкого Красного Полумесяца действовали в тесной координации, чтобы доставить продовольствие семьям, наиболее остро нуждающимся в поддержке.

С учетом сохраняющихся гуманитарных потребностей в Судане на следующих этапах операции планируется провести раздачу продовольствия также в Хартуме и Северном Кордофане.

Таким образом, гуманитарную деятельность предполагается расширить на другие регионы страны и охватить помощью большее число нуждающихся семей.

Реализуя программу продовольственной поддержки в Судане, Турецкий Красный Полумесяц содействует обеспечению основных потребностей семей, пострадавших от конфликта, и намерен продолжать гуманитарную работу в стране совместно с Суданским Красным Полумесяцем.