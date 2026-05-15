Сухопутный конвой международной инициативы Sumud, готовящийся отправиться из ливийского города Завия в сектор Газа для прорыва блокады, проведет в пути от 5 до 6 дней.

Об этом «Анадолу» рассказал участник конвоя, турецкий активист Давут Дашкыран в городе Завия, расположенном примерно в 40 км к западу от Триполи. В настоящее время в Завие собрались более 300 активистов из 30 стран, включая Турцию, Алжир, Тунис, Марокко, Мавританию, Индонезию, Китай, США, Германию, Испанию, Италию и Великобританию.

По словам Дашкырана, в городе находятся представители 35 народов, среди активистов есть выходцы из таких африканских стран, как Алжир, Тунис, Марокко, а также из многих европейских стран, включая Францию и Германию.

«Всего нас около 350 человек, из них примерно 50 — из Турции. Изначально мы собирались выдвигаться одновременно с международной флотилией Global Sumud. Но, как вы понимаете, в таких акциях все зависит от обстановки, и она очень изменчива. Поэтому планы приходится постоянно корректировать — они редко реализуются именно так, как задумано», - рассказал он.

Активист отметил, что ситуация постоянно меняется в зависимости от обстановки на месте и дипломатических переговоров с правительствами — именно поэтому их выход был отложен.

Мы везем контейнеры, в которых может комфортно проживать семья

Дашкыран сообщил, что миссия планирует отправиться в путь 15 мая. «Однако и в этом нет полной уверенности. Находимся в лагере в Ливии уже около недели, здесь собрались активисты. У нас с собой контейнеры, пригодные для жилья, в которых одна семья может комфортно проживать, чтобы отвезти их в Газу, а также есть машины скорой помощи и врачи», - отметил Дашкыран.

Он подчеркнул, что активисты планируют добраться до Газы с врачами и контейнерами, и даже если в эксклав смогут попасть не все, миссия планирует сделать все возможное, чтобы передать хотя бы доставленный груз.

«Из-за большого числа участников, жаркого климата и местных условий планируем преодолеть путь, который без остановок занял бы 2 дня, за 5 или 6 дней. Будем останавливаться и разбивать лагерь в определенных местах. Мы подготовлены к такому режиму передвижения. Так что, если все пойдет по плану, то будем в Газе через 5–6 дней, включая время на остановки», - отметил он.

Дашкыран напомнил, что Ливия — сложный регион с трудной логистикой, где разные территории контролируются разными правительствами, и даже передвижение внутри самой Ливии будет похоже на переход в другую страну.

Он также указал на то, что в Египте активистам предстоит преодолеть долгий путь. С учетом всех этих факторов 6 дней — это короткий срок, сказал активист, пояснив, что миссия надеется добраться до эксклава именно за такой срок, если не возникнут проблемы по пути.

Сейчас у нас 25 контейнеров из одной только Турции

Дашкыран сообщил, что миссия доставит в Газу 25 контейнеров из Турции. «У нас есть 3 машины скорой помощи. Среди активистов есть врачи, есть медикаменты и продовольствие»,- отметил активист, добавив, что число контейнеров станет больше после того, как добавят и представители других стран.

По словам Дашкырана, из-за того, что они выезжают на малолитражках, конвой может показаться слишком длинным. Небольшие автомобили выбрали намеренно, чтобы обеспечить активистам хотя бы минимальный комфорт.

Число транспортных средств в конвое может достигать от 50 до 100, сказал он.

Здесь самая многочисленная группа участников — из Турции

Дашкыран обратил внимание, что сухопутный конвой «Sumud» и международная флотилия Global Sumud — это, по сути, две части одной миссии под единым началом, просто одна на суше, а другая на море.

«Как только она достигнет цели, миссии на этом не прекратятся. Мы считаем крайне важным поддерживать эти усилия — чтобы общественность никогда не оставалась равнодушной к несправедливости, чтобы люди не молчали перед лицом угнетения. Нашего присутствия на месте недостаточно, нужна поддержка общества. Только тогда миссия будет завершена. В противном случае она останется незавершенной, а такие миссии, к сожалению, приходится начинать заново», - заявил он.

Он также отметил, что из числа подавших заявки отобрали почти 100 активистов, но из-за проблем с визами участие сократилось до 50, и подчеркнул, что Турция входит в число стран с наибольшим представительством в конвое.

