ВВС Турции в очередной раз внесут вклад в миссию НАТО «Воздушная полиция» с помощью 181-й авиационной эскадрильи, которая будет размещена на авиабазе Амари в Эстонии

Турецкие F-16 будут круглосуточно дежурить в воздушном пространстве Балтии ВВС Турции в очередной раз внесут вклад в миссию НАТО «Воздушная полиция» с помощью 181-й авиационной эскадрильи, которая будет размещена на авиабазе Амари в Эстонии

Команда «Анадолу» зафиксировала последние приготовления пяти турецких истребителей F-16 и 76 военнослужащих, которые будут размещены в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Подготовка к операции проходит на авиабазе командования 8-й главной реактивной авиационной базы ВВС Турции в Диярбакыре.

В рамках миссии, которая пройдет в период с августа по ноябрь, турецкие пилоты будут нести круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Балтии, находясь в состоянии готовности к реагированию на возможные нарушения воздушных границ.

Командир эскадрильи Pars подполковник авиации Оздемир рассказал корреспонденту АА, что миссия воздушного патрулирования является мирной оборонительной деятельностью НАТО, направленной на обеспечение безопасности общего воздушного пространства альянса.

По его словам, Baltic Air Policing проводится для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы — стран Балтии, которые не имеют собственных истребителей.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международной сдерживающей способности Турции, взаимодействие с союзными силами и повышение стратегического потенциала», — заявил Оздемир.

Он отметил, что выполнение задачи поручено 181-й реактивной авиационной эскадрилье Pars, одной из наиболее опытных и крупных ударных сил ВВС Турции.

«Мы будем выполнять эту миссию на авиабазе Амари в Эстонии с пятью самолетами и 76 военнослужащими. В ходе операции будем круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками», — сказал подполковник.

Оздемир подчеркнул, что эскадрилья Pars неоднократно подтверждала свою готовность как во время зарубежных, так и внутренних операций.

«Наш уровень подготовки и боевой готовности находится на высоком уровне. Мы уверены, что достойно выполним эту задачу и наилучшим образом представим турецкий флаг в небе Балтии», — добавил он.

«Главный фактор, который удерживает нас на этом уровне в небе, — это сложная и непрерывная подготовка»

Лейтенант авиации Озмен заявил, что военнослужащие с большой самоотдачей и дисциплиной готовятся к выполнению задачи в Эстонии.

По его словам, миссия воздушного патрулирования НАТО и участие в международных учениях помогают турецким военнослужащим развивать способность действовать как единая сила вместе с союзниками из разных регионов мира.

«Главный фактор, который удерживает нас на этом уровне в небе, — это сложная, дисциплинированная и непрерывная подготовка, которую мы проходим», — отметил Озмен.

Он подчеркнул, что успех полета истребителя является результатом работы не только пилота, но и всей команды — технических специалистов, диспетчеров, офицеров планирования и вспомогательного персонала.

«Чтобы носить эту почетную форму, необходимы непоколебимая дисциплина, постоянное стремление к обучению и стальная воля», — сказал пилот.

Он также отметил, что турецкие ВВС благодаря высокому уровню подготовки всегда готовы выполнять задачи в интересах страны и союзников.

«Если вы хотите выйти за пределы границ и разделить с нами эту гордость, следуя завету великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка “Будущее — в небесах”, небо ждет вас», — заявил Озмен.

Миссия НАТО Baltic Air Policing

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии является постоянной мирной задачей, направленной на обеспечение безопасности воздушного пространства союзников.

Она предусматривает круглосуточное присутствие истребителей и экипажей, готовых оперативно реагировать на возможные нарушения воздушного пространства.

В рамках этой коллективной миссии страны НАТО, обладающие истребительной авиацией, помогают обеспечивать безопасность воздушного пространства государств, не имеющих таких возможностей.

После вступления Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО в 2004 году безопасность воздушного пространства Балтии обеспечивается странами альянса.

Государства НАТО с необходимыми возможностями добровольно участвуют в миссии, а ответственность за ее выполнение передается между союзниками каждые четыре месяца.

С момента запуска миссии в 2004 году самолеты стран НАТО размещались на авиабазе Шяуляй в Литве.

С 2014 года авиация альянса также размещается на авиабазе Амари в Эстонии, а с 2024 года может выполнять задачи с базы Лиелварде в Латвии.

Турецкие ВВС ранее успешно выполняли задачи в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию: с 6 июля по 15 сентября 2021 года — в Польше, а с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года — в Румынии.

Ожидается, что в августе–ноябре 2026 года турецкие ВВС будут выполнять миссию на авиабазе Амари в Эстонии. Кроме того, планируется участие Турции в операции воздушного патрулирования в Румынии в период с декабря 2026 года по март 2027 года.