Турецкие спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, работавшую на две иностранные разведки В ходе операции задержаны 7 человек, передававших двум иностранным спецслужбам конфиденциальную информацию о НПО, ассоциациях, этнических группах и госслужащих в Турции

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ликвидировала международную шпионскую сеть, действовавшую против интересов Турции и работавшую на две иностранные спецслужбы.

В результате одновременной операции в четырех провинциях были задержаны семь человек, передававших иностранным разведкам конфиденциальные сведения о неправительственных организациях (НПО), ассоциациях, этнических группах и государственных служащих в Турции.

Согласно информации, полученной из источников в службах безопасности, MİT в ходе разведывательной работы установила личности девяти человек, входивших в шпионскую сеть, сотрудничавшую с двумя различными иностранными спецслужбами.

В рамках совместного расследования, проводимого MİT, Генеральной прокуратурой Анкары и сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом полиции Анкары, одновременно в четырех провинциях была проведена операция. В частности, были задержаны семь человек, включая предполагаемого главаря сети B.E.

Сообщается, что еще двое участников сети уже находились в тюрьме по другим обвинениям. Все семеро задержанных были арестованы по обвинению в шпионаже.

- Раскрыты структура и методы работы иностранных спецслужб

Установлено, что участники шпионской сети собирали в Турции конфиденциальную информацию о НПО, ассоциациях, этнических группах и госслужащих, после чего передавали ее иностранным разведслужбам.

В ходе операции деятельность B.E. и других членов сети систематически отслеживалась с использованием наружного наблюдения, кибермониторинга и технического прослушивания.

Со временем были полностью задокументированы каналы связи сети с иностранными спецслужбами, методы подготовки отчетов, механизмы оплаты и передачи инструкций.

Отмечается, что главарь сети B.E. и его сообщники продолжали шпионскую деятельность, полагая, что их действия остаются скрытыми и находятся под контролем.

Сообщается, что операция позволила установить не только личности участников сети, но и выявить структуру иностранной разведывательной сети в Турции, протоколы связи и стратегические цели спецслужб.

Стало известно, что полученные в ходе операции данные позволили обеспечить защиту национальной безопасности и провести детальный анализ методов работы иностранных спецслужб.