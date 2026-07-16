Турецкие поисково-спасательные группы, работавшие в Венесуэле, вернулись на родину Военно-транспортный самолет A400M Министерства национальной обороны Турции, доставивший сотрудников AFAD и TSK-DAK, приземлился на авиабазе Мюртед

Сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) и Поисково-спасательного батальона при стихийных бедствиях Вооруженных сил Турции (TSK-DAK), направленные в Венесуэлу после землетрясений 24 июня, вернулись на родину.

После землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших 24 июня в Венесуэле и унесших жизни более 4,5 тыс. человек, турецкие поисково-спасательные группы были направлены в страну с гуманитарной миссией.



По завершении поисково-спасательной операции военно-транспортный самолет A400M Министерства национальной обороны Турции, доставивший сотрудников AFAD и TSK-DAK, приземлился на авиабазе Мюртед.

На борту самолета, прибывшего в Анкару, находились сотрудники AFAD, 22 специалиста Международной поисково-спасательной группы Командования бригады гуманитарной помощи Вооруженных сил Турции, четыре поисково-спасательные собаки и полный комплект специализированной техники.

Командующий армейской логистикой Сухопутных войск Турции генерал-майор Синан Эрен встретил участников миссии и поздравил их с возвращением.

«Турция всегда рядом с теми, кто оказался в беде»

Майор пехоты Йенер Чамурлу, который в течение двух недель участвовал в поисково-спасательной операции в Венесуэле, сообщил, что группа была направлена в район бедствия по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра национальной обороны Яшара Гюлера.

По его словам, турецкие спасатели преодолели около 12 тыс. километров и были рады оказать помощь народу Венесуэлы.

«Наше собственное специализированное оборудование и персонал были неоценимы в этой ситуации. Мы проделали там отличную работу», - сказал Чамурлу, указав на то, что турецкие специалисты оказывали поддержку международным поисково-спасательным командам, предоставив им отечественные радиолокационные системы обнаружения людей под завалами.

Он также рассказал, что вместе с группой в Венесуэле работали четыре специально обученные поисково-спасательные собаки.

По словам Чамурлу, власти Венесуэлы наградили турецких спасателей медалями за проявленное мужество.

«Честно говоря, мы не ожидали такого. Для нас это обычная миссия. Турецкий народ и Турецкая Республика всегда рядом с теми, кто оказался в беде. Мы просто выполнили свой долг, но нас решили таким образом отметить. Нам было очень приятно. Медали вручили даже нашим собакам», — сказал он.

«Нас прозвали «турками, которые никогда не устают»»

Военнослужащий пехоты Октай Тюркай сообщил, что в Венесуэле турецкие спасатели работали посменно по 12 часов.

«За нашу работу венесуэльцы прозвали нас «турками, которые никогда не устают». Для нас это стало предметом гордости», — сказал он.



По словам Тюркая, совместная работа в Венесуэле способствовала формированию между двумя народами не только межгосударственных отношений, но и братских уз.