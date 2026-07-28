В рамках программы, реализованной при поддержке TİKA, 6 экспертов, направленных Министерством национального образования Турции, провели занятия для 120 учителей, работающих в различных регионах Казахстана

Турецкие и казахстанские педагоги при поддержке TİKA встретились в Астане В рамках программы, реализованной при поддержке TİKA, 6 экспертов, направленных Министерством национального образования Турции, провели занятия для 120 учителей, работающих в различных регионах Казахстана

Турецкие и казахстанские педагоги приняли участие в международной образовательной программе, прошедшей в Астане при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), Министерства национального образования Турции и Управления образования акимата Астаны.

Недельная программа обучения завершилась церемонией вручения сертификатов.

В рамках программы, реализованной при поддержке TİKA, шесть экспертов, направленных Министерством национального образования Турции, провели занятия по различным темам для 120 учителей, осуществляющих свою деятельность в различных регионах Казахстана.



Участники программы получили возможность закрепить современные методики преподавания благодаря теоретическим занятиям и практическим упражнениям.

В последний день программы учителя, прошедшие курс «Введение в интегрированные модели обучения и преподавания», применили полученные знания и навыки для разработки собственных учебных сценариев по своим предметам. Кроме того, участники программы представили свои разработки на проектной выставке, а также обменялись опытом и идеями с коллегами.

Выступая на церемонии вручения сертификатов, координатор программ TİKA в Астане Фуат Эрдогмуш заявил, что сотрудничество в сфере образования способствует дальнейшему укреплению дружеских и братских связей между двумя странами.

«Глубоко укоренившаяся дружба и общая история Турции и Казахстана с каждым днем становятся крепче благодаря сотрудничеству в сфере образования. Мы, как TİKA, придаем большое значение образовательным программам, основанным на обмене знаниями и опытом. Убеждены, что подобные инициативы, способствующие профессиональному развитию педагогов, внесут важный вклад в повышение качества образования и развитие устойчивого сотрудничества между двумя странами. В предстоящий период мы продолжим наращивать и расширять наши совместные проекты в области образования», — сказал он.