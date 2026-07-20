Корабли ВМС Турции прибыли в Турецкую Республику Северного Кипра в связи с 52-й годовщиной Кипрской мирной операции

Турецкие военные корабли открыли для посещения в порту Гирне на Северном Кипре Корабли ВМС Турции прибыли в Турецкую Республику Северного Кипра в связи с 52-й годовщиной Кипрской мирной операции

Турецкие военные корабли открыли для посещения жителей в туристическом порту Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в связи с 52-й годовщиной Кипрской мирной операции.

Согласно заявлению Командования сил безопасности ТРСК, в порт Гирне прибыли боевые корабли Военно-морских сил Турции: подводная лодка TCG I. İnönü (S-360), ракетный катер TCG Zıpkın (P-336) и фрегат TCG Gökova (F-496).

Сообщается, что находящиеся в порту корабли будут доступны для посещения гражданами с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

Также отмечается, что посещение фрегата TCG Gökova будет организовано с использованием морского транспорта, отправляющегося от старого порта Гирне.