Турецкие компании оборонной и авиационной промышленности укрепляют свои позиции в промышленном секторе благодаря высоким результатам в экспорте

Турецкая оборонная промышленность усиливает экспортный потенциал страны Турецкие компании оборонной и авиационной промышленности укрепляют свои позиции в промышленном секторе благодаря высоким результатам в экспорте

Ведущие компании оборонной и авиационной промышленности Турции заняли высокие позиции по экспортным показателям в исследовании «500 крупнейших промышленных предприятий Турции за 2025 год», опубликованном Стамбульской промышленной палатой (İSO).

Объемы экспорта и места в общем экспортном рейтинге компаний оборонной и авиационной промышленности, включенных в исследование İSO 500, показали, что вес сектора на международных рынках укрепляется параллельно с ростом производственных мощностей.

Из 13 оборонных и авиационных компаний, вошедших в исследование, по 11 были представлены экспортные данные. Их совокупный экспорт достиг 6 млрд 773 млн долларов.

Почти половина этой суммы пришлась на компанию ARCA Savunma. Осуществив экспорт на сумму 2 млрд 916 млн 425 тыс. долларов, ARCA не только стала лидером сектора, но и заняла 5-е место в общем экспортном рейтинге İSO 500.

В исследование ARCA вошла с 12-го места по объему чистых продаж от производства, который составил 115 млрд 739 млн 672 тыс. 767 лир. Высокие позиции компании как по продажам от производства, так и по экспорту продемонстрировали отражение ее мощностей по производству боеприпасов на внешних рынках.

ARCA разрабатывает боеприпасы и оружейные системы, необходимые для современной зоны боевых действий, на интегрированных предприятиях в соответствии с международными стандартами. Главным приоритетом компании является полное удовлетворение потребностей Вооруженных сил Турции. При этом ARCA экспортирует свои высокие производственные мощности в дружественные и союзные страны, благодаря чему стала экспортным чемпионом сектора в 2025 году.

Компания направляет этот глобальный успех непосредственно в производственные технологии и инвестиции в новые заводы.

Турецкая авиакосмическая компания TUSAŞ с экспортом в 1 млрд 33 млн 727 тыс. долларов заняла 14-е место в общем экспортном рейтинге İSO 500. При этом по объему чистых продаж от производства компания ранее заняла первое место среди оборонных и авиационных предприятий с показателем 140 млрд 894 млн 845 тыс. 580 лир.

Производитель коммерческой и военной наземной техники Otokar с экспортом в 891 млн 558 тыс. долларов расположился на 17-й строчке общего рейтинга. ROKETSAN с экспортом в 733 млн 536 тыс. долларов занял 22-е место.

Экспорт ASELSAN составил 492 млн 75 тыс. долларов, что обеспечило компании 29-е место в общем экспортном рейтинге. Таким образом, наряду с ARCA, компании TUSAŞ, Otokar, ROKETSAN и ASELSAN вошли в число первых 30 компаний экспортного рейтинга İSO 500.

Авиационные компании и производители наземной техники также вышли на первый план

Alp Havacılık, производящая критически важные конструкционные детали, компоненты двигателей и подсистемы для гражданской и военной авиационно-космической промышленности, заняла 124-е место в общем рейтинге с экспортом в 187 млн 646 тыс. долларов.

Производитель военной наземной техники Nurol Makina с экспортом в 171 млн 776 тыс. долларов занял 139-е место, а производитель оружейных систем Samsun Yurt Savunma Sanayii с экспортом в 123 млн 882 тыс. долларов - 192-е место.

Экспорт компании Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ составил 85 млн 564 тыс. долларов. MKE внесла вклад в экономику страны, заняв 243-е место в общем экспортном рейтинге.

HAVELSAN, выделяющаяся программными решениями, экспортировала продукцию на 78 млн 9 тыс. долларов и заняла 258-е место. Производитель коммерческой и военной наземной техники BMC Otomotiv с экспортом в 58 млн 807 тыс. долларов оказался на 290-й позиции общего рейтинга.

Экспортные показатели оборонных и авиационных компаний в İSO 500 показали, что сектор представлен на внешних рынках широкой экосистемой от генеральных подрядчиков и производителей наземной техники до производителей боеприпасов, электроники и авиационных подсистем.