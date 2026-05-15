Турецкая культура вызвала интерес на дне открытых дверей в Венесуэле Посетителям в Каракасе представили турецкий кофе, традиционную стрельбу из лука и национальные костюмы

Турецкая культура привлекла большое внимание на мероприятии «День открытых дверей европейских культурных центров», организованном Институтом Гете в Венесуэле.

В мероприятии, прошедшем в столице страны Каракасе, наряду с Институтом Юнуса Эмре приняли участие культурные центры Италии, Франции и Польши, принимавшие посетителей на своих площадках.

День открытых дверей европейских культурных центров объединил действующие в Каракасе культурные учреждения европейских стран и предоставил гостям возможность познакомиться с различными культурами в течение одного дня.

Одной из самых популярных площадок мероприятия стал Институт Юнуса Эмре в Каракасе, подготовивший насыщенную культурную программу.

Посетителям института предложили турецкий кофе, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Одной из самых заметных частей программы стала презентация традиционной турецкой стрельбы из лука.

Гости мероприятия смогли узнать больше об истории и технике этого древнего искусства.

В специально организованной фотозоне посетители примеряли традиционные турецкие костюмы и делали памятные фотографии.

На протяжении всего дня гостям предлагали популярные блюда турецкой кухни — симит и шекерпаре.

Координатор Института Юнуса Эмре в Каракасе Хасан Налбант в своем выступлении отметил, что мероприятие стало важной площадкой с точки зрения культурной дипломатии.

«Открыть наши двери одновременно с европейскими культурными учреждениями, действующими в Каракасе, стало прекрасной возможностью внести вклад в межкультурный диалог. Мы были рады поделиться с народом Венесуэлы нашим богатым культурным наследием — от турецкого кофе и традиционной стрельбы из лука до национальных костюмов и кухни», — сказал он.