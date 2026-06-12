Многие из этих лабораторий в настоящее время или в прошлом проводят исследования с использованием опасных и чрезвычайно заразных патогенов - заявила она

Тулси Габбард рассказала о секретных лабораториях США Многие из этих лабораторий в настоящее время или в прошлом проводят исследования с использованием опасных и чрезвычайно заразных патогенов - заявила она

Тулси Габбард, объявившая о своей отставке с поста директора Национального разведывательного управления США (ODNI), заявила, что правительство финансирует более 120 «скрытых» биологических лабораторий в более чем 30 странах.

Гэббард опубликовала на официальном сайте ODNI заявление под названием «Доказательства существования глобальной программы биологических лабораторий, финансируемой американскими налогоплательщиками».

«Правительство США уже давно финансирует более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах», - отметила она.

Подчеркнув, что информация о существовании, истории, местонахождении и финансировании этих биологических лабораторий «умышленно и целенаправленно скрывается влиятельными лицами», Габбард сообщила, что «утверждается, будто этих лабораторий не существует», а тех, кто заявляет об обратном, обвиняют в том, что они являются иностранными агентами и предателями Америки.

По ее словам, многие из этих биологических лабораторий, финансируемых правительством США, в настоящее время или в прошлом проводят исследования с использованием опасных и чрезвычайно заразных патогенов, в том числе, в некоторых случаях, опасные исследования по «приобретению новых функций», при этом практически не подвергаясь контролю и не находясь в поле зрения общественности.

Объявление об отставке и новый кандидат Трампа

Управление национальной разведки отвечает за координацию деятельности в общей сложности 18 разведывательных агентств США, в том числе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР).

Габбард, которая часто попадала в поле зрения общественности в связи с утверждениями о том, что она выступает против возможных военных операций, в частности против Венесуэлы и Ирана, 22 мая объявила о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем мужа.

Тулси Габбард сообщила, что покинет свой пост с 30 июня.

Президент США Дональд Трамп 11 июня в своей публикации в социальной сети анонсировал кандидатуру Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки, которая освободится после ухода Габбард.

Он призывал Сенат США как можно скорее утвердить кандидатуру Клейтона.