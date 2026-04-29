ТРСК: греческая администрация Кипра не имеет полномочий представлять турецкий народ Кипра и весь остров МИД ТРСК подчеркивает, что соглашение между Францией и греческой администрацией Кипра не имеет юридической силы с точки зрения ТРСК и турецкого народа Кипра

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) выступила с заявлением в связи с Соглашением о статусе вооруженных сил (SOFA), которое, как было объявлено, будет подписано между Францией и греческой администрацией Кипра (ГАЮК): «Указанное соглашение не имеет юридической силы с точки зрения ТРСК и турецкого народа Кипра».

В заявлении отмечается, что события, связанные с SOFA, которая, как объявлено, включает в себя такие элементы, как размещение французских военных подразделений на острове Кипр, развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере между ГАЮК и Францией, обмен технологиями в военной сфере, образовательные мероприятия в военной сфере и обеспечение военных объектов оборудованием, отслеживаются «с большой озабоченностью».

В заявлении подчеркивается, что данное соглашение «негативно влияет на усилия по сотрудничеству и диалогу, направленные на установление стабильности в регионе».

«Подобные военные соглашения, прикрываясь гуманитарными целями, направлены на укрепление военного потенциала греко-кипрской стороны, игнорируют суверенные равные права турецкого народа Кипра на острове и создают почву для напряженности как между двумя сторонами, так и на региональном уровне. У ГАЮК, не обладающей правомочиями и полномочиями для заключения такого рода соглашений, также нет полномочий представлять турецкий народ Кипра и весь остров», - подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что подобные инициативы «свидетельствуют о непримиримой позиции греческой стороны»:

«Указанное соглашение не имеет юридической силы с точки зрения ТРСК и турецкого народа Кипра. Эти политические меры, проводимые с игнорированием неотъемлемых прав киприотов-турок, еще раз подчеркивают важность и незаменимость эффективной и фактической гарантии со стороны Турецкой Республики с точки зрения нашей безопасности, а также подтверждают обоснованность нашей решимости углублять сотрудничество с Турцией в области обороны для обеспечения абсолютной безопасности в свете новых событий».