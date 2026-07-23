Тропический шторм «Берта» обрушился на южное побережье штата Луизиана в США

Ayşe İrem Çakır, Ulviyya Amoyeva
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Тропический шторм «Берта» обрушился на южное побережье Луизианы, выйдя на сушу со скоростью ветра около 75 км/ч.
Циклон не привел к масштабным разрушениям благодаря своей асимметричной структуре и сильному сдвигу ветра, который отвел основную массу осадков в сторону Мексиканского залива.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что шторм обрушился на сушу в районе города Новый Орлеан в штате Луизиана.
Эксперты отмечают, что шторм будет постепенно ослабевать и вряд ли вызовет масштабные разрушения. «Берта» стала первым штормом сезона в Атлантике, вышедшим на сушу. Из-за сухого воздуха и неблагоприятных ветров он начал медленно ослабевать, двигаясь в сторону восточного Техаса, пишут местные СМИ.
Также сообщается, что нефтяные и газовые компании, включая Chevron и BP, заблаговременно эвакуировали часть персонала и приостановили некоторые операции на морских платформах в Мексиканском заливе
Ранее метеорологи сообщали, что шторм вызовет сильные осадки на побережье штатов Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана в течение недели, после чего, как ожидается, сместится на запад в сторону штата Техас.