Эксперты отмечают, что шторм будет постепенно ослабевать и вряд ли вызовет масштабные разрушения

Тропический шторм «Берта» обрушился на южное побережье штата Луизиана в США Эксперты отмечают, что шторм будет постепенно ослабевать и вряд ли вызовет масштабные разрушения

Тропический шторм «Берта» обрушился на южное побережье Луизианы, выйдя на сушу со скоростью ветра около 75 км/ч.

Циклон не привел к масштабным разрушениям благодаря своей асимметричной структуре и сильному сдвигу ветра, который отвел основную массу осадков в сторону Мексиканского залива.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что шторм обрушился на сушу в районе города Новый Орлеан в штате Луизиана.

Эксперты отмечают, что шторм будет постепенно ослабевать и вряд ли вызовет масштабные разрушения. «Берта» стала первым штормом сезона в Атлантике, вышедшим на сушу. Из-за сухого воздуха и неблагоприятных ветров он начал медленно ослабевать, двигаясь в сторону восточного Техаса, пишут местные СМИ.

Также сообщается, что нефтяные и газовые компании, включая Chevron и BP, заблаговременно эвакуировали часть персонала и приостановили некоторые операции на морских платформах в Мексиканском заливе

Ранее метеорологи сообщали, что шторм вызовет сильные осадки на побережье штатов Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана в течение недели, после чего, как ожидается, сместится на запад в сторону штата Техас.​​​​​​​

