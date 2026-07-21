Согласно прогнозу, в течение ближайших 36 часов тропический шторм затронет территорию от границы штатов Флорида и Алабама до Луизианы

Тропический шторм «Берта» движется к побережью Флориды и Алабамы Согласно прогнозу, в течение ближайших 36 часов тропический шторм затронет территорию от границы штатов Флорида и Алабама до Луизианы

Тропический шторм «Берта», сформировавшийся в Мексиканском заливе, продолжает движение в сторону побережья американских штатов Флорида и Алабама.

Как сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC), шторм движется на северо-запад Мексиканского залива со скоростью около 4 км/ч, а максимальная скорость сопровождающего его ветра достигает 85 км/ч.

По данным центра, в настоящее время эпицентр шторма находится примерно в 205 километрах к югу от города Панама-Сити в американском штате Флорида и в 320 километрах к юго-востоку от города Мобил в штате Алабама.

Согласно прогнозу, в течение ближайших 36 часов тропический шторм затронет территорию от границы штатов Флорида и Алабама до Луизианы.

В NHC также предупредили, что в течение 48 часов возможен подъем уровня воды в реке Миссисипи.

Метеорологи ожидают, что на протяжении недели «Берта» будет сопровождаться сильными дождями на побережьях Флориды, Алабамы, Миссисипи и Луизианы, после чего сместится на запад в направлении штата Техас.

- Шторм «Фаусто» усилился до урагана

Между тем в Национальном центре по наблюдению за ураганами сообщили, что тропический шторм «Фаусто» в Тихом океане усилился до урагана.

По данным синоптиков, прямой угрозы для суши ураган не представляет, однако может вызвать опасные волны и сильные прибрежные течения.