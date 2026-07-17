Три человека пострадали в Узбекистане в результате взрыва на газовой заправке

Ulviyya Amoyeva
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
В Ташкентской области на автомобильной газозаправочной станции произошел взрыв, пострадали три человека.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, инцидент произошел 16 июля в 22:46 на трассе М-39 в Зангиатинском районе.
В Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о том, что на территории автомобильной газозаправочной станции, расположенной на трассе М-39 в Зангиатинском районе, произошел хлопок на установленной емкости для хранения пропана и в специальном автомобиле, предназначенном для перевозки пропана, отметили в ведомстве.
По полученному сигналу спасательные подразделения оперативно прибыли на указанный адрес.
В настоящее время спасатели проводят работы по ликвидации пожара. Ситуация находится под полным контролем.
«По предварительным данным, трое граждан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу сотрудниками скорой медицинской помощи для оказания первой помощи», - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.