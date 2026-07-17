Взрыв прогремел на АГЗС, расположенной вдоль трассы М-39 в Зангиатинском районе Ташкентской области

Три человека пострадали в Узбекистане в результате взрыва на газовой заправке Взрыв прогремел на АГЗС, расположенной вдоль трассы М-39 в Зангиатинском районе Ташкентской области

В Ташкентской области на автомобильной газозаправочной станции произошел взрыв, пострадали три человека.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, инцидент произошел 16 июля в 22:46 на трассе М-39 в Зангиатинском районе.

В Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о том, что на территории автомобильной газозаправочной станции, расположенной на трассе М-39 в Зангиатинском районе, произошел хлопок на установленной емкости для хранения пропана и в специальном автомобиле, предназначенном для перевозки пропана, отметили в ведомстве.

По полученному сигналу спасательные подразделения оперативно прибыли на указанный адрес.

В настоящее время спасатели проводят работы по ликвидации пожара. Ситуация находится под полным контролем.

«По предварительным данным, трое граждан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу сотрудниками скорой медицинской помощи для оказания первой помощи», - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.​​​​​​​

