Среди погибших — восьмилетний ребенок, не менее десяти человек получили ранения

Три человека погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия Среди погибших — восьмилетний ребенок, не менее десяти человек получили ранения

В результате удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, еще не менее десяти получили ранения.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильские военные нанесли удар по группе палестинцев в лагере беженцев Джабалия.

В результате атаки погибли трое палестинцев, среди которых восьмилетний ребенок.

По данным местных источников, не менее десяти человек получили ранения.