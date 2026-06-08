Три человека погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия

Muhammed Emin Canik, Elmira Ekberova
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
В результате удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, еще не менее десяти получили ранения.
Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильские военные нанесли удар по группе палестинцев в лагере беженцев Джабалия.
В результате атаки погибли трое палестинцев, среди которых восьмилетний ребенок.
По данным местных источников, не менее десяти человек получили ранения.