Три человека погибли при ударах Израиля по югу Ливана Израильские авиаудары и атаки беспилотников привели к жертвам и ранениям среди мирных жителей

В результате ударов израильской армии по населенным пунктам на юге Ливана, нанесенных несмотря на действующий режим прекращения огня, погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на то, что перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное с 17 мая еще на 45 дней, остается в силе.

По данным ливанского государственного агентства NNA, с ночи израильская авиация наносила удары по окрестностям населенных пунктов Рейхан, Седжид и Катрани в районе Джеззин.

Утром израильские военные провели мощный подрыв в районе Арид-Марджаюн, после чего нанесли авиаудары по населенному пункту Диббин. Позже атакам подверглись Диббин, Арид-Диббин и Билат.

Боевые самолеты Израиля двумя волнами атаковали населенный пункт Джумейджиме в округе Бинт-Джбейль, а также нанесли четыре авиаудара по населенным пунктам Гандурия и Фурун.

Район электростанции в Марджаюне и территория Арид-Марджаюн подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу. Авиаудары также были нанесены по населенным пунктам Ятир и Кефер-Тебнит.

В населенном пункте Ансар в результате удара беспилотника по жилому дому погибли отец и сын, еще семь членов семьи получили ранения.

Еще один удар беспилотника по пикапу на дороге Хаббуш — Набатия привел к гибели одного человека и тяжелому ранению другого.

В результате атаки беспилотника на дорогу, ведущую к государственной больнице имени Набиха Берри в Набатии, пострадали три человека.

Израильская авиация также уничтожила торговый центр в Ансаре и нанесла удары по населенным пунктам Зебдин и Харуф. Сообщается, что в Харуфе был разрушен жилой дом.

- Атаки Израиля и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала масштабные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число вынужденных переселенцев за этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести в начале июня четвертый раунд консультаций.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов по стране погибли 3355 человек.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает атаки и разрушение жилых домов на юге Ливана. В свою очередь, движение «Хезболлах» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил армии усилить военные операции против Ливана.