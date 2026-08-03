Руководство зоопарка после инцидентов усилило меры по защите животных от жары

Три львицы погибли в зоопарке Токио из-за аномальной жары Руководство зоопарка после инцидентов усилило меры по защите животных от жары

В одном из зоопарков столицы Японии, города Токио за последнюю неделю погибли три львицы. Причиной их смерти, по предварительным данным, стали последствия экстремально высокой температуры воздуха.

Столичная администрация Токио распространила заявление о состоянии львов, содержащихся в зоопарке Тама в районе Хино. В настоящее время там находятся пять самцов и 11 самок.

Согласно заявлению, в последнюю неделю июля у некоторых животных были выявлены признаки недомогания, в том числе потеря аппетита и снижение активности. В связи с этим в зоопарке были усилены меры по защите животных от жары.

В помещениях увеличили количество переносных кондиционеров и вентиляторов, животных обливали водой и давали им необходимые препараты.

Несмотря на принятые меры, три львицы в возрасте от 3 до 15 лет потеряли сознание и впоследствии одна за другой погибли.

Как сообщили в администрации, речь идет о трехлетней Муги, 11-летней Итиго и 15-летней Руэне. Проведенные обследования показали, что у животных наблюдались тяжелое обезвоживание и полиорганная недостаточность.

В течение последней недели температура воздуха в Токио держится на уровне 35–37 градусов по Цельсию.