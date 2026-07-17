Трилогия «Анадолу» о геноциде Израиля в Газе передана в прокуратуру МУС В прокуратуру Международного уголовного суда передали обновленные книги «Доказательство», «Свидетель» и «Обвиняемый»

Расширенные и обновленные издания трилогии информационного агентства «Анадолу» (AA) - «Доказательство», «Свидетель» и «Обвиняемый», посвященной документированию геноцида Израиля в секторе Газа, переданы в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС).

Книги были переданы в Управление по работе с доказательствами и материалами расследований, которое отвечает за регистрацию, классификацию и сопоставление поступающих в суд доказательств с материалами следствия.

Ранее в МУС уже было направлено первое издание книги «Доказательство». После последней передачи прокуратура располагает актуальными изданиями всей трилогии.

О чем повествует трилогия AA?



Книга «Доказательство» документирует геноцид израильской армии в секторе Газа посредством фотографий и видеоматериалов, снятых корреспондентами «Анадолу» на месте событий, а также представляет доказательства преступлений израильского руководства.

В десятом издании книги отмечается, что атаки армии Израиля на сектор Газа, начавшиеся в октябре 2023 года при правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху, привели к самым масштабным разрушениям и человеческим жертвам со времен Накбы 1948 года. Также указывается, что в ходе продолжающихся боевых действий неоднократно нарушались нормы международного гуманитарного права и законы войны.



«Свидетель» рассказывает о человеческих судьбах

Книга «Свидетель», вышедшая четвертым изданием, основана на рассказах очевидцев, а также фиксирует свидетельства израильского геноцида в секторе Газа с целью сохранения этой информации.

Издание сосредоточено на человеческих историях, стоящих за документальными материалами, собранными в книге «Доказательство». Основу книги составляют свидетельства палестинских и турецких журналистов, а также жителей Газы, с которыми удалось пообщаться в условиях масштабного геноцида .

Книга также обращает внимание на позицию международного сообщества, которое вместо того, чтобы предотвратить трагедию в Газе , игнорировало ее или даже оказывало политическую поддержку Израилю.

«Обвиняемый» завершает трилогию

Книга «Обвиняемый» завершает трилогию, посвященную документированию израильского геноцида в секторе Газа.

Основное внимание в книге уделено правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который несет основную ответственность за насилие и разрушения в Газе. В книге также приводятся лица и структуры, которые рассматривают убийства детей, разрушение домов мирных жителей и поджоги деревьев как победу и триумф.

Кроме того, в издании фиксируются все круги, от политиков и представителей делового сообщества до академической и культурной среды, которые, обеспечивая военную и политическую поддержку, поддерживают работу «машины массовых убийств» правительства Нетаньяху, а также прямо или косвенно связаны с геноцидом.

Фотографии AA использовались в качестве доказательств в Международном суде ООН

Фотографии «Анадолу», вошедшие в трилогию и документирующие геноцид в Газе, ранее были представлены в качестве доказательств в рамках иска Южно-Африканской Республики против Израиля в Международном суде ООН.

Во время судебных слушаний южноафриканские юристы использовали снимки, сделанные фотокорреспондентами «Анадолу», чтобы продемонстрировать геноцидные действия Израиля в секторе Газа.