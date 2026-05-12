Трехдневное перемирие между Россий и Украиной завершилось Прекращение огня включало в себя приостановку всех боевых действий и обмен пленными

Президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие между РФ и Украиной с 9 по 11 мая 2026 года.

Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня, заявил в пятницу, 8 мая, президент США Дональд Трамп. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. «В России в эти дни отмечается День Победы, но и для Украины эта дата также имеет значение, поскольку она тоже сыграла важную роль во Второй мировой войн», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Как сообщил президент США, режим прекращения огня предусматривает полную приостановку боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек. Инициатива, по утверждению американского лидера, была выдвинута им лично, на нее согласились президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп выразил надежду, что достигнутая договорённость станет шагом к завершению войны. По его словам, переговоры о полном прекращении боевых действий продолжаются, и стороны «становятся все ближе» к соглашению о мире.

Реакция сторон на перемирие

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил «приемлемость» для российской стороны инициативы о трехдневном перемирии с Украиной, анонсированной президентом США Дональдом Трампом.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», - сказал Ушаков.

«Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом», - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие, которое анонсировал американский лидер Дональд Трамп.

«С 8 мая в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», - написал Зеленский в Телеграм- канале.

Президент Украины поблагодарил Трампа и его команду «за результативное дипломатическое участие». «Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат исполнение договоренностей российской стороной», - добавил он.