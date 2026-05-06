Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем пройдет в Вашингтоне Точная дата встреч, которые планируется провести в здании Госдепартамента США, пока не определена

Третий раунд контактов между Ливаном и Израилем, проводимых в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США, состоится на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом заявил высокопоставленный ливанский официальный источник в беседе с «Анадолу».

«Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем пройдет на следующей неделе в Вашингтоне», - заявил источник.

По его словам, точная дата встреч, которые планируется провести в здании Госдепартамента США, пока не определена. Неясным остается и уровень представительства сторон: пока не решено, продолжатся ли контакты на уровне послов или в них примут участие более высокопоставленные официальные лица.

Начало контактов между Израилем и Ливаном

Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне 14 и 23 апреля встретились в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США.

Первая встреча, прошедшая в Госдепартаменте США, была охарактеризована как «самый высокий уровень прямых контактов» между сторонами с 1993 года.

В ней приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, а также послы Ливана и Израиля в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что в ближайшем будущем рассчитывает принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна.

В то же время тема прямых переговоров с Израилем остается в Ливане одним из наиболее спорных вопросов во внутренней политике и общественной дискуссии.

Президент Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам рассматривают переговоры как необходимый и единственный путь к «прекращению кровопролития и долгосрочному урегулированию». В свою очередь, «Хезболлах» и близкие к нему круги выступают против процесса, называя прямые контакты «капитуляцией».