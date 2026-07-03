Из Азербайджана в Армению на сегодняшний день экспортировано более 14 тыс.тонн дизельного топлива и около 5 тыс.тонн бензина

Транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка в Армению Из Азербайджана в Армению на сегодняшний день экспортировано более 14 тыс.тонн дизельного топлива и около 5 тыс.тонн бензина

3 июля транзитом через Азербайджан из России осуществлена очередная поставка в Армению.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик отправлено 14 вагонов с 976 тоннами зерна.

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 35 тыс.тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита.

Одновременно из Азербайджана в Армению на сегодняшний день экспортировано более 14 тыс.тонн дизельного топлива и около 5 тыс.тонн бензина АИ-92 и АИ-95.