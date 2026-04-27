Трамп: «Я не насильник, я никого не насиловал, я не педофил» Президент США назвал «бредом больного человека» заявления задержанного по делу о вооруженном нападении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес, озвученные задержанным по делу о вооруженном нападении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Коулом Томасом Алленом, заявив: «Я не насильник, я никого не насиловал, я не педофил».

В интервью телеканалу CBS Трамп резко отреагировал на действия ведущего, который зачитал записи подозреваемого с обвинениями в его адрес, включая формулировки «насильник» и «педофил».

Комментируя эти утверждения, президент назвал их «бредом больного человека» и заявил, что ведущему «следовало бы постыдиться» за их озвучивание.

В ходе интервью Трамп также добавил: «Я ожидал, что вы прочитаете этот отрывок, потому что знал, что вы это сделаете. Потому что вы ужасные люди», — обращаясь к ведущему, и подчеркнул, что подобные обвинения «не имеют к нему никакого отношения».

Президент отметил, что «полностью оправдан по этим вопросам», и добавил: «К тем делам — к истории с Эпштейном или другим — причастны те, кто сидит по другую сторону стола, ваши друзья».

Ранее ведущий в эфире процитировал записи Аллена, в которых тот заявил: «Я больше не позволю запятнать свои руки преступлениями педофила, насильника и предателя»