Трамп хочет дать Ирану «последний шанс» перед «уничтожением руководства» Переговоры «продолжаются», несмотря на опровержения со стороны Ирана - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 3 августа, что хочет дать Ирану «последний шанс» перед тем, как принять меры, которые он охарактеризовал как «уничтожение руководства», при этом утверждая, что переговоры «продолжаются», несмотря на опровержения со стороны Ирана.

«Иран не хотел подвергаться ударам и заявил, что хочет вести переговоры», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

«Мы ведем переговоры по просьбе Ирана при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ и, в частности, Катара, а также других стран», — добавил он.

«Это их последний шанс подписать хороший документ», — сказал Трамп.

«Я хочу дать им все возможные шансы перед тем, как прибегнуть к мерам по обезглавливанию», — ответил он на настойчивые вопросы журналистов.

На вопрос, прекращены ли сейчас переговоры с Ираном, Трамп ответил: «Они идут прямо сейчас».

«Когда они ведут переговоры, им не нравится говорить о том, что они ведут переговоры… Мы ведем переговоры, и они иногда это отрицают, хотя проводят вместе часы и часы, обсуждая вопросы», — сказал он.

Трамп заявил, что переговоры будут проходить в два этапа: первый будет посвящен возобновлению судоходства в Ормузском проливе, а второй — ядерным возможностям Ирана.​​​​​​​