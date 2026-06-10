— В ответ на заявления Трампа партия «Ликуд» подчеркнула, что Нетаньяху примет участие в предстоящих выборах

Трамп усомнился, будет ли Нетаньяху вновь баллотироваться на выборах в Израиле — В ответ на заявления Трампа партия «Ликуд» подчеркнула, что Нетаньяху примет участие в предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп на фоне роста закулисной напряженности между Вашингтоном и Тель-Авивом заявил, что не знает, будет ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. В ответ партия «Ликуд» сообщила, что Нетаньяху будет участвовать в выборах.

В интервью ABC News Трамп открыто поставил под сомнение желание Нетаньяху оставаться у власти и назвал вопрос о его попытке переизбрания открытым.

На вопрос о том, будет ли Нетаньяху возглавлять Израиль на предстоящих выборах, Трамп ответил, что «не знает».

По словам Трампа, Нетаньяху продолжает руководить страной в условиях войны, а его дальнейшая политическая судьба будет зависеть от развития ситуации после окончания конфликта. «Будет ли Нетаньяху снова баллотироваться это открытый вопрос. Мне интересно, хочет ли он продолжать», - добавил президент США.

Трамп фактически обозначил политическое будущее давно находящегося у власти израильского премьера как неопределенное, тем самым дав сигнал, что США, возможно, уже готовятся к политическому периоду после Нетаньяху.

Ответ партии Нетаньяху

Партия Нетаньяху «Ликуд» в заявлении, опубликованном в соцсети американской компании X, в ответ на слова Трампа подчеркнула, что премьер-министр Израиля будет баллотироваться на предстоящих выборах.

По данным израильского телеканала i24, напряженность между Трампом и Нетаньяху достигла пика в начале этой недели после жесткого телефонного разговора, состоявшегося на фоне атак Израиля по Ливану.

В отдельном интервью программе Pod Force One газеты New York Post Трамп подтвердил, что использовал резкие выражения в адрес Нетаньяху. «Меня немного раздражало, что он постоянно находится в состоянии войны с Ливаном», - сказал Трамп.

В то же время Нетаньяху сталкивается с серьезными трудностями в попытке обеспечить своей партии «Ликуд» четкое большинство для формирования правящей коалиции.

На фоне сильных позиций в опросах его соперников из анти-нетаньяховского «блока перемен», включая бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота, Нетаньяху стремится представить скептически настроенному израильскому избирателю убедительную и историческую стратегическую победу.

Нетаньяху находится под серьезным внутриполитическим давлением, стремясь добиться решительной военной победы над Ливаном и Ираном. Вашингтон, в свою очередь, продолжает добиваться прекращения региональных конфликтов, чтобы завершить широкий дипломатический процесс с Тегераном.

Трамп в одной из недавних медиапрограмм подчеркнул этот дипломатический дисбаланс сил. «Решения принимаю я. Все решения принимаю я. Не он принимает решения», - сказал он, имея в виду Нетаньяху.