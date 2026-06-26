Этот тариф заменит собой торговые соглашения, заключенные с данной страной, независимо от того, вступили ли они в силу, были ли подписаны или нет - заявил президент США

Трамп угрожает ввести 100% пошлины в отношении стран, вводящих налог на цифровые услуги американских компаний Этот тариф заменит собой торговые соглашения, заключенные с данной страной, независимо от того, вступили ли они в силу, были ли подписаны или нет - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 26 июня пригрозил ввести 100-процентную пошлину на импорт из любой страны, которая введет налог на цифровые услуги, который, по его словам, направлен против американских компаний.

В посте на своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что несколько европейских стран обсуждают скорое введение налогов на цифровые услуги в отношении американских компаний, причем некоторые из них уже близки к принятию этих мер.

«Некоторые из этих стран уже близки к тому, чтобы действительно это сделать. Пусть это заявление послужит предупреждением: любая страна, вводящая такой налог, немедленно столкнется со 100-процентным тарифом на все без исключения товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки», — написал он.

«Этот тариф заменит собой торговые соглашения, заключенные с данной страной, независимо от того, вступили ли они в силу, были ли подписаны или нет. Кроме того, 100-процентный тариф будет введен немедленно, если они пойдут на этот шаг», — предупредил Трамп.