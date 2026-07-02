США выделяют на НАТО 999 миллиардов долларов, расходы Великобритании, Франции, Италии, Польши и Германии на НАТО гораздо «ниже», отметил президент

Трамп: США являются «страной, которая тратит на НАТО больше всех» США выделяют на НАТО 999 миллиардов долларов, расходы Великобритании, Франции, Италии, Польши и Германии на НАТО гораздо «ниже», отметил президент

Президент США Дональд Трамп заявил, что США являются «страной, вкладывающей в НАТО больше всех».

Трамп опубликовал заявление о расходах США на НАТО в своём аккаунте в социальной сети.

Отметив, что его страна «выделяет больше всех» на нужды НАТО по сравнению с другими странами в целях обеспечения безопасности Альянса, Трамп подчеркнул, что США не получают от этого никакой выгоды.

Он подчеркнул, что США выделяют на НАТО 999 миллиардов долларов, расходы Великобритании, Франции, Италии, Польши и Германии на НАТО гораздо «ниже».