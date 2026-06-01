Трамп: США являются давним сторонником нефтегазовой отрасли Азербайджана

Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с проведением Бакинской энергетической недели, назвав это достижение свидетельством лидерской роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности.

Об этом говорится в послании Дональда Трампа к участникам 31-й Бакинской энергетической недели.

По его словам, США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества в углеводородном секторе и привержены обеспечению доступной и надежной энергии.

«Соединенные Штаты являются давним сторонником нефтегазовой отрасли Азербайджана, и я твердо убежден, что значение нашего фундаментального партнерства в области глобальной энергетической безопасности в предстоящие годы будет только возрастать», - подчеркнул президент США.

В завершение Трамп заявил, что совместные усилия будут способствовать укреплению мира, расширению благосостояния и формированию более уверенного будущего как для региона, так и для всего мира, а также пожелал успехов Бакинской энергетической неделе.