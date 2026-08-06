За последние 15 месяцев в США не проник ни один нелегальный мигрант - глава Белого дома

Трамп: США удалось остановить поток нелегальных мигрантов в страну За последние 15 месяцев в США не проник ни один нелегальный мигрант - глава Белого дома

Поток нелегальных мигрантов в США удалось остановить, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Лас-Вегасе.

«За 30 дней я остановил вторжение в нашу страну миллионов и миллионов людей. Представьте себе, нашу страну захватывали. Через южную границу в США направлялись 25 млн человек», - заявил он.

Президент также подчеркнул, что за последние 15 месяцев в США не проник ни один нелегальный мигрант.

Глава Белого дома заявил, что его администрация работает над тем, чтобы покончить с «бедствием миграционной преступности».

«Вы видели, что произошло на прошлой неделе в Испании: более 60 тысяч мигрантов устремились к границе, захватили один из городов, нападали на мирных жителей и занимались мародерством на улицах. Именно этого коммунисты хотят для Америки», - сказал он.

Кроме того, Трамп выступил в защиту действий сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) по задержанию и депортации нелегальных мигрантов.

«Мы всегда будем поддерживать наши правоохранительные органы», - подчеркнул президент.