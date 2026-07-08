Трамп: США предоставят Украине лицензию на производство ракет Patriot

США предоставят Украине лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

По словам Трампа, российский президент Владимир Путин «хочет завершить войну» и стремится к урегулированию конфликта. Глава Белого дома отметил, что Зеленский также заинтересован в достижении мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и отдельно отметил программу PURL – механизм, позволяющий странам НАТО совместно финансировать закупку американского вооружения для Украины.

Он сообщил, что Киев рад началу работы с США над соглашением о сотрудничестве в сфере беспилотников («Drone Deal»).

Также Зеленский заявил, что Украина и США приступают к работе над соглашением о сотрудничестве в сфере беспилотников. По его словам, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он планирует обсудить детали этой договоренности.

Президент Украины отметил, что «не знает», на каких условиях Москва готова к миру, однако считает, что ситуация изменилась по сравнению с началом полномасштабной войны.

В ходе встречи Трамп также заявил, что США, «вероятно», вновь нанесут удары по Ирану этой ночью после предыдущих атак на иранские объекты. Он подчеркнул, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Американский лидер сообщил о возобновлении морской блокады Ирана.

Кроме того, Трамп заявил, что американские военные в ночь на вторник атаковали иранский остров Харк, уничтожив часть объектов, а также вывели из строя около 28 иранских катеров.

По его словам, США не стали атаковать нефтяную инфраструктуру острова, поскольку «возможно, возьмут Харк под свой контроль».

«Не трогайте нефть, потому что, возможно, мы возьмем остров Харк. Мы можем взять остров Харк», — сказал он.

Президент США высоко оценил прошедший в Турции саммит НАТО, назвав его «отличной встречей».