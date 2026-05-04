Трамп: США помогут судам «нейтральных» стран, застрявшим на фоне кризиса на Ближнем Востоке Президент США объявил о запуске операции в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника Вашингтон начнет помогать судам «нейтральных» стран, застрявшим в Ормузском проливе и не связанным с кризисом на Ближнем Востоке, проходить через пролив.

В публикации в социальной сети Трамп сообщил о запуске нового процесса под названием «Проект Свобода» в Ормузском проливе.

По его словам, многие страны, не являющиеся прямыми участниками напряженности между США/Израилем и Ираном, обратились к Вашингтону с просьбой помочь вывести их суда, застрявшие в проливе. «Ради блага Ирана, Ближнего Востока и США мы сообщили этим странам, что обеспечим безопасный вывод их судов из этого ограниченного пролива, чтобы они могли свободно и без препятствий продолжать свою деятельность», — отметил Трамп.

Он охарактеризовал эти государства как «страны из разных регионов мира, не имеющие никакого отношения к происходящему на Ближнем Востоке», добавив, что операция носит преимущественно гуманитарный характер.

«Этот процесс, то есть “Проект Свобода”, начнется в понедельник утром по ближневосточному времени», - сказал он. По его словам, представители США ведут «очень позитивные переговоры» с Ираном, которые могут привести к благоприятным результатам для всех сторон.

Президент подчеркнул, что на борту указанных судов сокращаются запасы продовольствия, и для сохранения здоровья экипажей им необходимо покинуть Ормузский пролив. Он добавил, что в случае вмешательства Ирана США дадут жесткий ответ.