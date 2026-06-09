Трамп: США объявят о «полной победе» над Ираном в течение двух недель. Президент США выразил уверенность в успехе переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения соглашения с Ираном развивается очень успешно, и выразил уверенность в его скором завершении.

Выступая в ходе телеконференции, организованной в поддержку сенатора-республиканца Линдси Грэма, Трамп обратился к избирателям и затронул тему Ирана.

По его словам, ситуация вокруг переговоров складывается благоприятно, а сам процесс идет в правильном направлении.

«У нас очень сильная команда, и я думаю, что мы выигрываем эту борьбу. Когда в течение ближайших двух недель мы объявим о полной победе, это действительно будет победа», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что успешное завершение процесса приведет к быстрому снижению цен на бензин в стране, и призвал избирателей поддержать Грэма на выборах.

Ранее Трамп прокомментировал обострение напряженности между Ираном и Израилем, призвав обе стороны «немедленно» прекратить конфликт. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.