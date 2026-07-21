Трамп: США нанесут очень мощный удар по району горы Казма в Иране в ближайшее время Президент США заявил о подготовке новых ударов по Ирану «в ближайшее время»

Президент США Дональд Трамп заявил, что после последних столкновений в районе Ормузского пролива новые удары по Ирану будут нанесены «в ближайшее время и очень мощно» по району горы Казма.

Трамп сделал это заявление во время встречи в Вашингтоне с президентом Ливана Джозефом Ауном, отвечая на вопросы журналистов о событиях на Ближнем Востоке.

Говоря о продолжающихся действиях США против Тегерана, американский лидер заявил: «Мы очень скоро и очень мощно нанесем удар по району горы Казма (в Иране)».

Дональд Трамп подчеркнул, что действия против Ирана еще не завершены.

«Наша работа с Ираном еще не закончена, мы сейчас не уходим», — сказал он, добавив, что США нанесут удары «по любым местам, которые Иран рассматривает для ядерных операций».

Отвечая на вопрос о возможном новом раунде переговоров с Ираном в ближайшее время, Трамп заявил, что «Иран отчаянно хочет переговоров, но пока он не будет готов вести содержательные переговоры, у нас нет никакого желания встречаться».

Президент США также заявил, что Вашингтон «серьезно ослабил» возможности Ирана «на уровнях, которые никто не мог себе представить», добавив, что о нанесенном Ирану ущербе «никто, кроме самих иранцев, не знает».

Трамп допустил переговоры с «Хезболлой» по просьбе президента Ливана

Говоря об отношениях США с Ливаном, Трамп заявил:

«У нас очень хорошие отношения с Ливаном. Мы будем относиться к Ливану с тем уважением, которого он заслуживает».

На вопрос о возможности переговоров с движением «Хезболла» президент США ответил, что готов провести такую встречу, если об этом попросит президент Ливана Джозеф Аун.

«Я встречаюсь со всеми. Я разговариваю даже с теми людьми, с которыми многие считают, что мне не следует встречаться, и дела идут хорошо. Могу сказать следующее: если президент (Ливана Джозеф Аун) попросит меня встретиться с "Хезболлой" — вы знаете, Ливан долгое время жил вместе с "Хезболлой", — я встречусь», — заявил Трамп.

Коснувшись отношений между Ливаном и Израилем, Трамп отметил: «Это было прекрасное соглашение, которое израильтяне подписали с Ливаном, и сейчас они передислоцируются».

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По словам американского лидера, сирийский президент хочет принять участие в решении вопроса, связанного с «Хезболлой».

«Он долгое время борется с "Хизбаллой". Думаю, это будет очень эффективно», — сказал Трамп.