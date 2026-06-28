Президент США прокомментировал удары по объектам в Иране под предлогом «атак на коммерческое судоходство»

Трамп: США могут оказаться вынуждены «довести до конца» начатое в Иране Президент США прокомментировал удары по объектам в Иране под предлогом «атак на коммерческое судоходство»

Президент США Дональд Трамп заявил об ударах по иранским целям «за очередное нарушение соглашения о прекращении огня» и в очередной раз пригрозил Ирану уничтожением.

«Может наступить момент, когда мы уже не сможем позволить себе быть сдержанными, и нам придется довести до конца в военном плане то, что мы успешно начали. Если это произойдет, Ирана больше не будет»,- написал американский лидер в социальной сети Truth Social, комментируя американские удары по объектам в Иране под предлогом «атак на коммерческое судоходство» в Ормузском проливе.

Президент США сообщил, что американские самолеты нанесли удары по иранским объектам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также по береговым радиолокационным станциям, сославшись на то, что Иран «вновь нарушил режим прекращения огня».

При этом Трамп выразил мнение о том, что Иран «не извлечет урока» из этих действий. «Может наступить момент, когда мы уже не сможем позволить себе быть сдержанными, и нам придется довести до конца в военном плане то, что мы успешно начали. Если это произойдет, Ирана больше не будет»,- отметил глава американского государства.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли удары по ряду целей в Иране, сославшись на «атаки Ирана на коммерческие перевозки» в Ормузском проливе.