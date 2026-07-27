США приняли решение приостановить атаки на Иран, чтобы дать переговорам еще один шанс - заявил президент США

Трамп: США готовы к «мощной военной операции» США приняли решение приостановить атаки на Иран, чтобы дать переговорам еще один шанс - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров с Ираном, проводимых при посредничестве других стран, они «готовы к мощной военной операции».



В интервью израильскому телеканалу «Канал 12» Трамп прокомментировал ситуацию, связанную с напряженностью в отношениях с Ираном.



По его слвоам, «США приняли решение приостановить атаки на Иран, чтобы дать переговорам еще один шанс».



Трамп, утверждая, что страны-посредники «хотели дать переговорам ещё один шанс» и что именно поэтому он 24 июля отдал приказ о приостановке атак на Иран, заявил: «Все, кто имеет отношение к Ирану, говорили мне: „Не стреляйте“».



Касаясь переговоров с Ираном, проводимых при посредничестве стран-посредников, президент отметил: «Мы ведем очень глубокие переговоры с Ираном. Если это не сработает, мы вернемся к очень мощным военным действиям».



На вопрос, сколько времени он даст дипломатии, Трамп ответил: «Не слишком много. Либо дело пойдет быстро, либо не пойдет вообще».

Президент, затронув также тему завтрашней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, заявил: «С Биби (Нетаньяху) я буду говорить о том, что, если бы я не стал президентом, Иран уже обладал бы ядерным оружием, а Израиль был бы уничтожен».



24 июля делегация из Омана посетила Тегеран для обсуждения механизма регулирования судоходства в Ормузском проливе.



Власти Тегерана заявили, что в ходе переговоров между Ираном и Оманом по поводу механизма регулирования судоходства в Ормузском проливе «был достигнут прогресс», однако соглашение пока не достигнуто.