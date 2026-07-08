Президент США заявил, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия

Трамп: США, вероятнее всего, нанесут новый мощный удар по Ирану уже сегодня вечером Президент США заявил, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, «с большой вероятностью», нанесут новый мощный удар по Ирану уже вечером.

Трамп выступил перед журналистами вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, прошедшего в Анкаре.

Президент США высоко оценил организацию саммита, отметив, что все — от аэропорта до места проведения мероприятия — было организовано безупречно.

«(Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) — сильный и хороший человек. Он проделал великолепную работу. Все прошло идеально. У нас состоялась действительно очень продуктивная встреча», — сказал Трамп.

Напомнив, что США нанесли удары по целям в Иране после атак Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе, американский лидер заявил:

«Прошлой ночью мы нанесли по ним очень мощный удар. С большой вероятностью сегодня вечером мы очень жестко ударим по Ирану».

Трамп вновь подчеркнул, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

По его словам, главным вопросом на переговорах с Тегераном остается иранская ядерная программа.

«Все очень просто: мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие», — заявил президент США.