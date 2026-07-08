Трамп: США, вероятнее всего, нанесут новый мощный удар по Ирану уже сегодня вечером

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08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, «с большой вероятностью», нанесут новый мощный удар по Ирану уже вечером.
Трамп выступил перед журналистами вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, прошедшего в Анкаре.
Президент США высоко оценил организацию саммита, отметив, что все — от аэропорта до места проведения мероприятия — было организовано безупречно.
«(Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) — сильный и хороший человек. Он проделал великолепную работу. Все прошло идеально. У нас состоялась действительно очень продуктивная встреча», — сказал Трамп.
Напомнив, что США нанесли удары по целям в Иране после атак Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе, американский лидер заявил:
«Прошлой ночью мы нанесли по ним очень мощный удар. С большой вероятностью сегодня вечером мы очень жестко ударим по Ирану».
Трамп вновь подчеркнул, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.
По его словам, главным вопросом на переговорах с Тегераном остается иранская ядерная программа.
«Все очень просто: мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие», — заявил президент США.