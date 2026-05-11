Трамп: США ведут наблюдение за иранскими ядерными материалами

США рано или поздно заберут у Ирана запасы обогащенного урана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, США ведут наблюдение за иранскими ядерными материалами.

"В какой-то момент мы получим, все, что захотим... Я создал кое-что под названием "Космические силы", и они следят за этим районом. Если кто-то войдет туда, они смогут сообщить его имя, адрес и номер его жетона. Если кто-то приблизится к этому месту, мы узнаем об этом и взорвем его", — сказал Трамп в интервью американской журналистке Шарил Атткиссон