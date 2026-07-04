Это будет первая встреча лидеров двух стран после их февральской встречи в Ситуационном центре, когда Нетаньяху представил свой план совместной войны против Ирана

Трамп сообщил, что Нетаньяху просит о встрече в Белом доме Это будет первая встреча лидеров двух стран после их февральской встречи в Ситуационном центре, когда Нетаньяху представил свой план совместной войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, 4 июля изданию Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нему с просьбой о встрече в Белом доме, которая может состояться уже на следующей неделе.



«Мы очень хорошо ладим. (Нетаньяху) знает, кто здесь главный», — сказал Трамп в кратком телефонном интервью.



Это будет первая встреча лидеров двух стран после их февральской встречи в Ситуационном центре, когда Нетаньяху представил свой план совместной войны против Ирана.



Один из израильских чиновников выразил мнение, что следующая неделя может оказаться слишком ранним сроком из-за поездки Трампа в Турцию на саммит НАТО 7–8 июля, отметив, что встреча «может состояться на следующей неделе».



В аппарате Нетаньяху сообщили, что премьер-министр позвонил Трампу в пятницу, чтобы поздравить его с 250-й годовщиной Дня независимости США, отметив, что лидеры «договорились в ближайшее время встретиться в Соединенных Штатах».



Трамп сообщил, что следил за ходом похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит в первый день войны в ходе совместной американо-израильской операции.

Президент назвал иранцев «умоляющими заключить сделку». По его словам, обе стороны решили сделать недельный перерыв в переговорах до завершения мероприятий, связанных с похоронами Хаменеи. В это время ни одна из сторон не будет открывать огонь по другой.



«Они все там. Один выстрел — и мы можем уничтожить их всех, но мы не собираемся этого делать, потому что тогда у нас не останется никого, с кем можно было бы вести переговоры», — заявил Трамп.



Он добавил, что был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали на похоронах, отметив, что, по его мнению, люди ненавидели Хаменеи. «Может, это фальшивые слёзы», — заключил Трамп.