Трамп сообщил о решении направить дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу

Президент США Дональд Трамп принял решение направить в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Об этом глава американского государства написал в своей социальной сети Truth Social.

Решение, по словам Трампа, принято с учетом хороших отношений с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Учитывая мои прекрасные отношения с президентом Польши Каролем Навроцким, мне приятно сообщить, что США направят дополнительно 5 тыс. военных в Польшу», - написал Трамп.



Ранее американский лидер заявляла о намерении сократить численность американских войск в Польше и Германии.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс несколькими днями ранее заявил, что США не будут сокращать численность американских войск в Польше, а лишь отложат передислокацию. «Речь идет не о выводе всех американских солдат из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимально повысить безопасность Америки»,- заявил он.