Мы будем удерживать пролив, и вероятно, им будем управлять мы – президент США

Трамп: Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив Мы будем удерживать пролив, и вероятно, им будем управлять мы – президент США

США возьмут под контроль Ормузский пролив, «вероятно» будут управлять проходом судов и получать за это плату.

Об этом в Fox News заявил президент США Дональд Трамп, комментируя напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана. «Мы берем пролив под свой контроль. У них (Ирана) ничего нет», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос ведущего.

При этом, по словам американского лидера, ВС США продолжат «очень жестко» бить по Ирану. «Мы будем удерживать пролив. Вероятно, мы будем управлять им»,- сказал Трамп, подчеркнув, что США намерены стать «хранителями» пролива.

Президент отметил, что США намерены изымать плату за обеспечение безопасности судоходства через Ормузский пролив. «Нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно, в отличие от того, как мы поступали долгие годы. Мы охраняли пролив более 50 лет и не получали за это ни копейки. Все деньги доставались им»,- отметил он. По словам главы государства, все это время США «охраняли пролив бесплатно».

Трамп также сообщил, что у него была «договоренность» с иранской стороной, и накануне состоялись 11-часовые переговоры. «Сделка была полностью согласована, но потом они ее сорвали. Они всегда так делают. Мы заключили с этими людьми 10 соглашений», — заявил он.

Президент США подчеркнул, что Ирану «ничего не удалось добиться» от него, и обвинил предыдущих президентов, включая Барака Обаму, в том, что они на протяжении 47 лет «позволяли Тегерану делать все, что тот хотел».

