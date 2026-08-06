Трамп: соглашение с Ираном предпочтительнее, но военный удар не исключен В случае провала переговоров Вашингтон готов нанести по Ирану «жесткий удар» - глава Белого дома

Президент США Дональд Трамп предпочел бы заключить соглашение с Ираном, однако в случае провала дипломатических усилий «применение силы по-прежнему остается одним из вариантов». Об этом глава Белого дома заявил, выступая на мероприятии экономической тематики в Лас-Вегасе в штате Невада.

«Я предпочел бы заключить с ними соглашение, потому что не хочу, чтобы люди погибали», - сказал Трамп, подчеркнув, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

По словам Трампа, США были готовы начать «крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны», однако он приостановил запланированные удары, положительно отреагировав на просьбы лидеров стран Персидского залива и иранских официальных лиц отказаться от атаки и перейти к переговорам.

«Они позвонили мне и сказали: «Пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим». Сейчас мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет дальше, но они относятся к нам с уважением», - заявил Трамп.

При этом президент США вновь подчеркнул, что в случае провала переговоров Вашингтон готов нанести по Ирану «жесткий удар».

Трамп еще раз подчеркнул, что Иран не должен обладать ядерным оружием, назвав недопущение этого главной целью США.