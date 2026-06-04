Президент США заявил о прогрессе на переговорах с Тегераном и выразил уверенность в скором открытии Ормузского пролива

Трамп: соглашение с Ираном может быть достигнуто уже в эти выходные Президент США заявил о прогрессе на переговорах с Тегераном и выразил уверенность в скором открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся переговоры с Ираном, заявил, что процесс развивается успешно и соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие дни.

Выступая перед журналистами после церемонии подписания указа в Овальном кабинете, Трамп отметил: «Мне сообщили, что переговоры идут очень, очень хорошо. Если соглашение будет достигнуто, а может и не быть достигнуто, то это может произойти уже в эти выходные».

По словам американского лидера, подписание соглашения будет означать, что Иран откажется от разработки и приобретения ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что Тегеран находится очень близко к принятию такого решения.

«Теоретически они очень близки к подписанию соглашения. На самом деле мы очень хорошо с ними ладим», — сказал он, выразив надежду на успешное завершение переговорного процесса.

Отвечая на вопрос о сообщениях относительно захороненных на территории Ирана ядерных материалов, Трамп заявил, что этот вопрос будет решен совместно с Тегераном.

«Мы хотим это сделать, хотя они время от времени меняют свою позицию. Но когда все будет завершено, мы заберем этот материал и уничтожим его», — отметил президент США.

Также Трамп прокомментировал ситуацию на ливано-израильской границе, заявив, что процесс находится под контролем и параллельно продолжаются переговоры с Ираном.

Ссылаясь на контакты с представителями «Хезболлы», он заявил: «Фактически мы впервые провели переговоры с "Хезболлой". Вчера они согласились не открывать огонь по Израилю, а Израиль, в свою очередь, не будет стрелять по ним».

Говоря о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, Трамп назвал его «хорошим партнером» и подчеркнул роль США в поддержке Израиля.

«Израилю была необходима наша помощь. Без нас они не смогли бы сделать то, что сделали, и даже не приблизились бы к этому. Они нуждались в нас, и мы им помогли», — заявил он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что после достижения соглашения с Ираном Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства.

По его словам, в некоторых районах пролива остаются морские мины, однако их можно быстро обезвредить.

«Как только будет достигнуто соглашение с Ираном, Ормузский пролив немедленно откроется», — подчеркнул президент США.

Комментируя удары Ирана по Кувейту, Трамп заявил: «У всего есть причина. Мы нанесли им весьма жесткий удар, они были несколько спровоцированы и поэтому отвечали».